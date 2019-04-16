〈北部〉八德←→捷運永寧站 715A公車五月上路

2019-04-16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕統聯客運五月一日起增闢桃園市公車715A（八德—捷運永寧站，簡稱715A公車），每天上、下班時間各有兩班次，路線與統聯客運桃園市公車715路線大致相同，但新增八德區溪濱公園等七站，可讓八德擴大都市計畫區內建德路周邊居民更方便。

原有的統聯客運桃園市公車715線，是八德區民眾前往新北市捷運永寧站的重要公共運輸工具，乘客抵達永寧站後，可轉搭捷運前往台北市，對於在新北或台北市上班的民眾而言，非常方便。

方便八德擴大都計區內居民

八德擴大都市計畫區內建德路周邊的新社區公寓，已遷入許多居民，但居民抱怨當地沒有公車站，他們每天要搭公車前往捷運永寧站，都得走近一公里的路才能搭車，非常不便。

立法委員趙正宇接獲陳情後，昨邀市府交通局與統聯客運人員會勘，決議從五月一日起，依715線公車的路線，新增715A線公車，發車站為溪濱公園，行經新增的建德長興路口、建德興豐路口、深耕十社區等站後，接到715公車的發車站豐德中正路口站，讓八德擴大都市計畫區內的居民，免去走一大段路才能搭車的不便。

上、下班時間各有兩班次

715A線公車規劃每天上午六點廿分、六點四十分，有兩班從溪濱公園發車，而晚間六點十分、六點四十分，有兩班從捷運永寧站發車。趙正宇說，715線公車會行經義勇街、忠勇街等路段，但每日上班時間，公車常因客滿無法再讓乘客上車，也浪費繞行市區的時間，因此715A線公車將不再繞行義勇街、忠勇街，改走介壽路直接右轉和平路，新增和平路口、香榭儷舍、大成國中三站，路線有小幅度調整。

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