〈北部〉竹南市區停車格 7月起收費

2019-04-16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所為解決市區停車亂象問題，去年開始規劃路邊停車收費政策，日前已完成實地量測作業，預計七月實施，而收費車格原定一千五百格，但因居民反彈，擬減少至約七百格。竹南鎮長方進興表示，雖有住戶反彈門口劃車格，但有利大眾的政策仍必須執行，將會加強溝通，降低影響。

竹南鎮近年人口急速增加，但市區違停亂象層出不窮，公所遂擬跟進苗栗市、頭份市實施路邊停車收費，盼透過提高輪轉率釋出更多車位，解決市區交通亂象。

居民反彈 僅劃設700格

公所於上週完成實地量測作業，而原定劃設一千五百格收費車格，但因部分居民反彈，擬縮減至七百格以下，集中於環市路內市區路段、火車站附近等為主，後續報請苗栗縣政府核准後，預計七月上路，收費方式擬比照頭份市每半小時十元，並規劃由公所自營。

儘管「使用者付費」精神政策獲多數鎮民支持，但仍有部分民眾反彈，認為自家門口、車庫前劃設停車格，將影響人車進出，造成居民、商家不便。

方進興解釋，若不劃設車格反而使道路遭人長期占用，未來將持續與居民溝通，以車站、銀行、公所、郵局等洽公場所周遭為主，盡量縮減格數避免無人使用而取消，未來也可保留增設空間。

住家一樓有車庫 可申請免劃

方進興說，部分住家於建造時已申請一樓為車庫，若擔心劃設車格後影響出入，居民可依登記資料向公所出示證明，車格劃設將會避開。

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