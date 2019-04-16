〈北部〉拒回饋 竹北人反建鳳岡納骨塔

2019-04-16

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣竹北市公所昨天邀請代表會，現勘第六公墓納骨塔興建案所在地與聯外道路拓寬位置，大義里長曾台安偕同反鳳岡納骨塔自救會民眾，抗議公所未溝通就要強行過關，反對環差分析草率通過，要求公所重新選址，針對所會將討論回饋辦法，現場有民眾嗆「不要回饋」；市長何淦銘重申不是不溝通，將等公墓納骨塔使用自治條例修訂草案與代表會協調通過，再召開說明會。

市長會勘 居民批強行過關

現場曾台安與何淦銘雙方數度爆發激烈對話，警方動員大批警力現場戒備。曾台安表示，如公所欲強行興建納骨塔，除向代表會陳情外，也已委託前環保署副署長詹順貴提起行政訴願。

昨早十點半，竹北市長何淦銘、公所團隊與多名代表一到場，周邊六名村里長和數十名民眾大聲吶喊「反對納骨塔」、「重做環評」、「重新選址」等。

曾台安抱怨，這條道路狹窄，僅欲拓寬六米，但納骨塔要蓋在鳳崎落日景觀步道前的山坡上，且容量十萬罐，完全不適合，在地人都誤以為是蓋在下方的第六公墓，公所卻未對地方說明。

有鄉親說，欲建的納骨塔周邊沒有停車位，卻要在第六公墓改建停車場，本末倒置！代表郭憲棠反問，公墓公園化有什麼不好？所會預定十六日將討論初步的回饋辦法，送代表會審議。當場遭民眾反嗆「我們不要回饋」！

公所︰竹北缺公有塔位 有需要

何淦銘向代表說明，竹北沒有公有塔位，興建納骨塔確有需要。第六公墓公園化早在一九九三年報准，二○○六年完成各項先期工程，結構安全將由技師嚴格把關；此案先前經代表會審議通過二期合計一．七億元工程預算，環差分析和水保工程變更都已完成，希望代表們支持通過自治條例修訂草案及追加六百多萬元道路拓寬經費。

自救會表示，鳳岡地區民眾無法接受公所欲強行過關興建納骨塔，但公所卻已在三月十五日公告遷葬，並著手進行未來納骨塔管理經營、收費標準、補償措施等自治條例的修訂，不尊重在地居民，沒有誠意解決問題，將持續採取反對行動！

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