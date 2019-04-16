〈北部〉春遊補助 桃園觀旅局保證加速撥款

2019-04-16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局昨在市議會進行工作報告，針對配合交通部觀光局推動春遊補助專案，市議員們紛紛質詢指出，前波暖冬遊發生中央延遲發放補助款情形，造成業者經營壓力，也導致此次業者參與度不佳。觀旅局長楊勝評對此拍胸脯保證說，這次專案由地方主理，會加速撥付款處理流程，也提供專人專線諮詢，請業者放心地加入春遊補助專案。

楊勝評表示，市府攜手桃園旅宿、旅遊相關業者，加碼推出「桃園一宿加一券．春遊加值又方便」方案，方案分為自由行及團體遊，自由行部分共優惠四萬間房間，凡從五月一日至六月卅日期間，於週日至週四入住參與桃園春遊專案的旅宿，即可獲得每房折抵五百元的住宿優惠，且前二萬五千間房間，市府另加碼電子旅遊券五百元，民眾在住宿櫃台申請後，將以簡訊方式立即發送，電子旅遊券視同現金，適用於參與方案的店家，吃喝玩樂一券搞定，但不能抵住宿費用。

觀旅局十一日於市府綜合會議廳二樓召開春遊專案說明會，當時有九十二家旅宿業者報名參加，目前已增至一一九家，參與電子旅遊券店家目前已有十家報名，包括饗食天堂、祥儀機器人及七彩雲南等。楊勝評呼籲旅宿、餐飲業者，踴躍響應春遊補助專案。

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