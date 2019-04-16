〈北部〉大溪中正公園禁餵鳥 勸不聽將開罰

2019-04-16

可處500元以上5000元以下罰鍰

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪中正公園前身為大嵙崁公園，也是大溪第一座公園，在日治時代設有大溪神社、相撲場、公會堂，是老城區生活重心，因鄰近大溪老街，假日遊客如織；公園經常聚集大批野鴿、造成滿地鳥屎，為避免民眾出於善意餵食，市府動物保護處、風景區管理處會勘後，決議在公園出入口及鴿子聚集處設置「禁止餵食」告示牌六面，且包括禁止餵食貓狗，民眾若不聽從規勸，將開罰五百元以上、五千元以下罰鍰。

滿地鳥屎 有傳染病風險

市議員陳治文接獲老街居民陳情，指大溪中正公園的生態豐富，不少民眾會自行攜帶麵包及飼料餵食野禽，因此不時可見野鴿、野鳥成群飛舞覓食，居民擔心遊客在公園餵鳥可能間接碰觸鳥類或其排泄物，增加感染禽流感風險，因此陳情希望市府設法改善。

對此，動保處長陳英豪建議，為減少鴿患，公園內應設立告示牌明確告知及教育民眾禁止餵食及罰則；另由風管處駐衛警機動勸導，讓民眾了解人禽接觸的疾病風險，及讓鴿群在自然環境中保持平衡，宣導正確保育觀念。

將設禁餵貓狗鳥告示牌

風管處長廖育儀表示，將加強巡查，並依「桃園市公園管理自治條例」訂定公告禁止事項及設置禁止餵養貓狗鳥公告，如發現民眾有餵養情形，將先行勸導勿餵養，若不聽從規勸，將依法開立裁處單開罰，違者依同條例第二十三條可處五百元以上、五千元以下罰鍰。

桃園市野鳥學會也提醒民眾，野鴿一旦有人餵食，就容易造成群聚，但所有野生動物都不宜餵食，因為會養成不良習性，而且野鴿每季繁殖二次，大批聚集不僅會造成環境髒亂問題，更有傳染病風險。

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