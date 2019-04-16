〈北部〉官網推薦非法旅宿？ 桃園觀旅局挨批

2019-04-16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局每個月都會公告非法營業旅宿名單，市議員簡智翔觀察發現，觀旅局對長期榜上有名的非法營業旅宿，並未完全持續追蹤，更有官方旅遊網還在推薦非法業者的離譜情形，昨質詢要求觀旅局應對長期違法業者進行重點稽查、持續追蹤，且官方推薦的業者也應再三過濾，以保障遊客權益。觀旅局長楊勝評表示，每年都進行至少一次的聯合稽查，對於違法業者會加強公告、宣導及稽查，杜絕非法營業。

議員︰非法營業應持續追蹤公布

由於非法旅宿暗藏危機，包括消防、公安都有隱憂，觀旅局從二○一四年起，每月都上網公告非法營業旅宿名單，藉此提醒民眾，住宿前應慎選合法業者。簡智翔質詢說，觀旅局列出的名單，雖記載違法業者名稱及地址，但後續的追蹤狀況，並未全部詳記，建議觀旅局應詳細記載名單與上月相比的增減狀況以及解除列管家數、原因等，並應定期公布非法營業裁罰次數和金額，並配合相關局處輔導業者改善。

埔心牧場非法旅宿竟獲推薦

觀旅局觀光管理科長李復華表示，三月底的資料顯示，全市違法旅宿有五十四家，其中民宿十八家、旅館卅六家，去年共裁罰六十九件、罰金為九百九十六萬元。這些違法旅宿多因地目或建物不合、未取得合法旅宿登記證而變成非法，該局依規定對每家業者都至少會有一次聯合稽查，並將可合法經營業者，納入輔導計畫，讓業者盡量合法化。

觀旅局︰推薦餐廳 爭議字眼下架

而令人訝異的是，簡智翔質詢指出，知名的埔心牧場也在非法旅宿榜中，更沒想到，非法營業仍獲市府官網的推薦。觀旅局急忙解釋，官網上推薦的是埔心牧場內的餐廳，但簡介的確出現提供Villa服務的爭議字眼，已緊急將爭議字眼下架。

李復華表示，去年十二月底前往埔心牧場稽查時，旅宿已未營業，將會持續觀察；同時，觀旅局原依「發展觀光條例」，針對違法旅館業者可開罰十萬到五十萬元、違法民宿業者開罰六到卅萬元，交通部觀光局已針對罰則太輕進行法令預告，將統一讓罰鍰上限增加至二百萬元，盼能收遏止違法營業的效果。

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