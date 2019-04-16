〈中部〉台中市弘光科大學生研究落日後 逆溫層加劇空污

2019-04-16

〔記者歐素美／台中報導〕民眾關注空污，弘光科技大學環境與安全衛生工程系大四學生許明哲專題研究「無人載具監測逆溫層可行性的評估」，利用無人機裝設PM2.5、溫濕度、ＧＰＳ模組等感測器，飛到台中火力發電廠等周邊上空監測，發現海線地區在落日後易發生「逆溫現象」，暖空氣無法垂直對流，污染物擴散不良，使得PM2.5滯留，空污更嚴重，建議儘量減少外出或做好防護。

許明哲將溫度、濕度、PM2.5、ＧＰＳ、藍牙傳輸的感測器裝載到無人飛行機具上，從平地以每秒一公尺速度上升到一定高度，感測器每秒產生一筆監測數據，結果發現，太陽下山時海線地表會有「輻射冷卻」現象，致易出現逆溫層，在中火周遭監測時，逆溫層發生在兩百四十公尺高空，因電廠煙囪兩百五十公尺高，污染物向下擴散受阻，高空風吹會把污染物飄散到較遠的下風處。另外，在中龍鋼鐵附近監測發現，約一百九十公尺高空出現逆溫層，但中龍鋼鐵煙囪高度約一百四十三公尺，排放的氣體無法向上擴散，對鄰近區域的空污影響較顯著。

環安系副教授羅金翔說，逆溫層好發於十二月到五月，因逆溫層阻擋空氣的垂直對流，影響空氣品質，若廣泛使用無人飛行載具執行逆溫層測量，可以蒐集污染源附近大氣微氣候與污染物濃度數據，並即時公布，提供工廠作為降載依據，或預警提醒民眾儘量減少外出，成為智慧城市環境物聯網的一環。

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