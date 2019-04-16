〈中部〉《南投》暨南大學生態豐 怪怪蛾類好搶鏡

2019-04-16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮國立暨南國際大學是國內知名生態大學，除了蛙類、鳥類、蝴蝶隨處可見，還有色彩繽紛的蛾類，舉凡種類特殊的「眉紋天蠶蛾」、「著蕊尾舟蛾」，甚至驚悚電影中常出現令人不寒而慄的「鬼臉天蛾」也是校園嬌客。

暨南大學校地逾一百五十公頃，向來以風景優美與生態豐富聞名。最近天氣轉熱，很多昆蟲紛紛現身，除了蝴蝶，蛾類也來搶鏡頭，任職暨大的文史藝術家潘樵表示，蛾類有趨光性，夜晚常出現在路燈處，或有燈光的建築物內外，即使白天與蛾類相遇也是稀鬆平常的事。

不久前學校總務處同仁就撿到一隻「眉紋天蠶蛾」的毛毛蟲，進行飼養觀察，結繭並羽化成一隻漂亮的蛾；警衛室同仁也在紗窗上發現一隻「著蕊尾舟蛾」，腹部尾端長著一朵如花又似毛筆的毛叢，一有人靠近還會舉起毛叢做威嚇狀。

有人發現「鬼臉天蛾」，牠們曾在經典驚悚片「沈默的羔羊」現身。潘樵指出，「鬼臉天蛾」胸部背後有酷似人臉的斑紋，也稱「人面天蛾」，在西洋傳說中被視為不祥的物種。

其實「鬼臉天蛾」外型十分華麗，胸部背後的鬼臉斑紋栩栩如生，雙眼凹陷有白眼眶，鼻子挺直，紅色的嘴如血盆大口，受到騷擾或碰觸時，會發出「咕咕」聲來驅敵。

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