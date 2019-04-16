〈中部〉《彰化》王惠美淡海輕軌取經 侯友宜導覽

2019-04-16

〔記者陳心瑜／新北報導〕彰化縣長王惠美昨天下午率縣政府一級主管至新北市搭乘淡海輕軌，為彰化輕軌捷運路網探路，新北市長侯友宜也率局處首長接待。兩人一同從淡海輕軌紅樹林站（V01）搭乘至淡水行政中心站（V07）。侯友宜更承諾，未來鹿港輕軌完成環境影響評估後，會率各單位主管現勘，提供鹿港輕軌意見，讓輕軌建設減少錯誤、進步更快。

王惠美說，彰化縣未來在北彰、南彰要蓋一條輕軌，其中，北彰化的鹿港又跟淡水很相似，都是人口約二十萬左右的城市，都有大學、古蹟和老街，因此率團隊北上取經，把淡水經驗帶回彰化，希望彰化鄉親也能享有快捷便利的輕軌，發展交通、發展觀光。

彰化縣府主管提出多項疑問，例如：如何在狹小的老街施工？系統如何整合？為何考量輕軌而非中運量捷運？如何提高站體周邊容積率，更好奇如何提高搭乘人數，平衡財政？

新北捷運公司董事長陳建宇分享，淡海輕軌定位為藝術、觀光輕軌，鹿港是文化小鎮，輕軌也應該清楚定位觀光、文化元素，接下來才是決定軌道系統的型式以及路權，像淡水老街因為很清楚要帶進觀光民眾，因此在老街採用C型路權（軌道與一般交通混合行駛）。

針對彰化縣府擔心，未來輕軌在鹿港老街施工期間，恐引發商家反彈，新北捷運工程局長李政安說，和商家的溝通很重要，像淡海輕軌採兩階段施工，綠山線先通車、年底有藍海線，讓淡水老街商家看到輕軌能夠帶進觀光人潮，自然降低疑慮。

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