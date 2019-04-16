〈中部〉要中火賠償罹癌者 台電：尊重投縣

2019-04-16

〔記者陳鳳麗、歐素美、陳建志／綜合報導〕南投縣長林明溱上週五在中台灣區域治理平台會議及昨日參觀台中花博，都重申要串聯中部七縣市，對中火提出義務告發。林明溱進一步表示，屆時 排除附帶民事求償，要中火賠縣內罹肺腺癌、肺癌患者醫藥費，及因這兩種癌症過世的家屬慰問金。台電發言人徐造華回應，尊重縣府提告決定，惟肺癌、肺腺癌造成的原因複雜，是否是台中電廠空污造成？還需更明確的科學證據驗證。

縣長林明溱擬串聯七縣市

林明溱昨率團參觀台中花博，針對台中市政府開罰台中火力發電廠，表達全力支持台中市長盧秀燕開罰，且南投縣好山好水，空氣品質不應這麼差，但南投縣肺腺癌、肺癌人數不少，縣府將向中火提告，訴狀也擬好，希望串聯中部七縣市一起按鈴申告。

南投縣府表示，是以刑法第一九○條之一公共危險罪，依職務上知悉中火有排放危險燃燒氣體危害人民健康之罪嫌，而依訴訟法第二四一條職權提出義務告發。現正蒐集PM2.5懸浮微粒空氣污染數據，及呼吸道感染數據，下旬才會有最新且精確的數據，原則上將於四月底前正式按鈴提告，提告時說明相關數據。至於是否附帶民事賠償，將等檢察官偵辦結果再行決定。

稱正蒐集數據和研究資料

南投縣府雖稱「正在蒐集最新數據和研究資料」，惟去年十月縣府曾公布，依據衛福部資料顯示，南投縣二○一七年肺癌及肺腺癌死亡人數達二四一人， 每十萬人即有四十八人死於這兩種癌症；另南投縣去年總死亡人數四九八一人中，有二六八人死於慢性下呼吸道疾病，平均每千名死亡者中，便有約五十三人因此病死亡，居全國首位。

台電：空污與肺癌關係尚待驗證

台電發言人徐造華昨回應，提告是南投縣政府的權利，台電表示尊重，但肺癌、肺腺癌造成的原因複雜，是否為台中電廠空污造成，還需更明確的科學證據驗證，台電在維持供電穩定時，也會持續改善空污。

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