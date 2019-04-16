〈中部〉《彰化》自修外語、幫義剪 技職教育助翻身

2019-04-16

〔記者陳冠備／彰化報導〕從小過著「夜市人生」的劉宜貞學業總是吊車尾，國中畢業就讀達德商工觀光科才開始找到學習興趣，並自主學習外文，代表學校以全英文向外賓致詞，畢業後順利考取國立高雄餐旅大學；蕭渝璇從小學就對剪髮有興趣，就讀達德商工美容科期間，經常白天上課，晚上習藝，假日再幫忙義剪，獲得長輩「剪刀手狀元才」讚美，昨日她們一起返回母校達德商工，跟學弟妹分享技職教育求學歷程。

劉宜貞錄取高餐大 想當空姐

劉宜貞說，家中賣章魚燒，父母到處擺攤做生意，她從小就跟著趴趴走，無法跟別人一樣到補習班上課，學業也普普通通，就讀高職後，在專門科目老師引導下，才覺得讀書開始有目的，也對旅遊產生興趣，常利用網路學習英、日文，並爭取報名國際學生交換參訪機會，無形中學業成績名列前茅，去年畢業參加統測，順利錄取國立高雄餐旅大學國際觀光系，未來想當一名空姐。

努力學習 蕭渝璇想當設計師

蕭渝璇說，從小就對美髮有興趣，就讀高職實用技能班，正式接觸美髮技藝，因很早就立定志向要當一名設計師，當別人在家玩電玩、聊天逛街時，她都在校學習剪、燙、吹、捲髮藝，她平時也會參與義剪，覺得是最好的學習機會，畢業後，她選擇離開舒適圈，遠赴高雄髮廊沙龍接受磨練，不到一年，現在已經是準設計師了。

達德商工主秘黃麗玲說，劉宜貞因家裡工作關係，無法參加補習，但她找到興趣後，自主學習外文，代表學校用全英文向外賓致詞，值得讚賞；蕭渝璇堅持學習，參與義剪一天可剪十多顆頭，獲長輩讚美「剪刀手狀元才」，證明只要一技在身，成就不輸高學歷。

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