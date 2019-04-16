〈中部〉《南投》送焚化查獲醫廢 埔里垃圾車被「打槍」

2019-04-16

〔記者佟振國／南投報導〕別當害群之馬！南投縣埔里鎮公所清潔隊垃圾轉運車，日前外運垃圾焚化處理時，被查出分類不實，甚至有不少醫療廢棄物，整車垃圾被退運，落地破袋由清潔隊員忍著酷熱、惡臭重新分類，才能再進焚化爐，讓公所維持近十年的優良紀錄破功，已積極追查禍首，公所憂心可能影響日後垃圾外運處理，受害的將是全體鎮民。

送苗栗縣焚化 被查出有回收物、針筒等

南投縣沒有垃圾焚化爐，各鄉鎮一般家庭垃圾須仰賴清潔隊集中，再運往外縣市焚化爐處理，日前埔里鎮清潔隊一輛廿噸的垃圾轉運車，滿載垃圾到苗栗縣焚化爐，卻被抽查驗出含有資源回收物，甚至還有針筒、藥品、包裝資材等醫療廢棄物，當場遭退運。

垃圾轉運車折返原地後，將整車垃圾落地破袋，再動員清潔隊員頂著酷熱，在發臭的垃圾堆中逐一分類，才可再次進入焚化爐焚燒，目前已根據醫療廢棄物相關包裝資訊及內容物，進一步追查可疑的醫療院所或個人，若確認廢棄物來源，將報請縣府環保局依「廢棄物清理法」開罰，絕不寬貸。

近10年優良紀錄破功 將追查禍首開罰

清潔隊強調，垃圾轉運車遭拒收退運，不僅重新分類、整理浪費人力與時間，也讓維持近十年的優良紀錄破功，因為這筆不良紀錄，日後轉運車進場前，可能得接受更嚴格的抽檢稽核，增加垃圾外運處理時間及人力成本，受害的還是埔里全體鄉親，呼籲民眾把垃圾丟進垃圾車前三思，務必做好分類，同時將心比心，別再給辛勞的清潔隊員添麻煩。

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