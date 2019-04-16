〈中部〉推台語文學 詩人作家顧德莎「至死方休」

2019-04-16

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市詩人作家顧德莎抗癌十年，昨天凌晨病逝，享年六十三歲，她生前致力推廣台語文學，創作有聲台語詩集，號召文學界好友創辦兒童台語文學刊物，促進台語文從國中小扎根；而她前天剛舉辦「我佇黃昏的水邊等你」、「說吧。記憶」新書發表會，未料昨天往生，親友、同好難過不已，咸認她為台語文學打拚的精神，可用「至死方休」形容。

前天才發表新書昨傳癌逝

顧德莎的子女昨天上午在其臉書貼文，表達「媽媽的個性不愛打擾，將遵照媽媽的意思，不舉行公開追思會。家人們會陪伴她走完最後的一段路」；網友紛紛留言緬懷顧德莎，「感謝顧老師為台灣文學的奉獻，感恩顧老師為台語文學的付出」，作家鄭順聰則寫道「二姐，多謝你留落來的文學作品和對世間的溫情笑容，阮會好好共寶惜發揚的」。

年幼時隨外省繼父說國語

顧德莎擔任嘉義高商校刊社主編時就嶄露文采，之後停筆近四十年，二○一二年重新提筆，前年獲國家文化藝術基金會補助，召集嘉義地區朋友校對、朗讀、錄音，創作有聲台語詩集「我佇黃昏的水邊等你」，今年元月初發起創辦兒童刊物「幼穎兒童台語文學」。

50多歲返故鄉重新學台語

顧德莎曾受訪表示，親生父母都是本省人，生父身故後，母親帶著她改嫁外省繼父，她成為眷村子弟，小時候都跟著爸爸講國語，五十幾歲返回故鄉才重新學習母語，希望藉由兒童台語文學刊物，讓孩子從小說、讀、寫台語。

兒童台語文學5月創刊號

幼穎兒童台語文學總編輯韓滿說，顧德莎生前心心念念的就是這本刊物，創刊號預計五月底發行，但她來不及看到就離開，讓好友們很不捨。

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