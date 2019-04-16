〈中部〉嘉縣110台新型抽水機 7月底全到位

2019-04-16

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕汛期將至，嘉義縣去年「八二三」水患嚴重，縣府為提升防災、救災能量，花費一億三千七百五十萬元採購一百一十台大型移動式抽水機組，特色是使用從日本進口的工業用引擎，可運轉超過廿四小時，效能比舊型抽水機組的八小時來得高，已移交六台，預計七月底全數到位。

花費逾1.3億 可連續運轉24小時

嘉縣府昨在擴大縣治污水處理廠進行新購抽水機組啟用測試作業，縣長翁章梁、水利處長林谷樺等人檢測引擎機油油位、水箱水、減速齒輪箱潤滑油油位和真空泵浦潤滑油油位，確認機件正常，開機後，檢視運轉有無異音、出水高程等項，結果均正常。

翁章梁說，去年八二三水災重創嘉縣，縣府既有舊型移動式抽水機組有些機齡超過十五年，穩定度不足，因此採購新式抽水機組，每台一百二十五萬元，中央補助每台六十萬元，共六千六百萬元，其餘由縣款支付。

傳輸機組位置及運轉 即時調配

林谷樺表示，舊型抽水機組每運轉八小時需停機檢查後再運轉，這次從日本進口可連續運轉廿四小時以上的工業用引擎做為動力來源，每台抽水機組每秒可抽○．三公噸水量，吸水揚程達十公尺，並且整合數位控制系統及GPS衛星定位，隨時傳輸抽水機組位置及運轉情形，讓水利人員依淹水情形即時調配、檢查及保養。

林谷樺說，去年八二三大雨後，調查各鄉鎮市抽水機組需求，彙整共一百四十八台，舊型移動式抽水機組加上新購的抽水機組，本月底第一批到貨，合計一百六十三台，可滿足全縣需求，未來將逐批汰換舊型機組。

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