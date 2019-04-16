〈中部〉台中市防颱風釀災 逾2萬棵行道樹修剪

2019-04-16

〔記者張菁雅／台中報導〕颱風季即將來臨，為避免強風豪雨造成樹木斷枝、傾倒，甚至傷及民眾，市府建設局十五日表示，已展開全市行道樹減災修剪作業，將大規模修剪二萬一千餘株行道樹，預計於六月底前完成，提醒用路人經過作業現場時注意安全。

預計6月底前完成

建設局表示，鑑於往年強烈颱風及豪大雨造成路樹嚴重災損，為加強災害防救準備，市府目前已盤點全市路樹優先修剪交通要道，包括太原路、崇德路、文心路、中清路、台灣大道等一○七條道路，也同步針對六十九座市區亮點公園、區域公園與鄰里公園，以及「台中之心」七條重點園道，實施行道樹減災修剪作業，希望減低颱風可能帶來的災害。

由於過去曾發生行道樹修剪過度，引發質疑，對此，建設局指出，市府進行大規模行道樹修剪時，均要求執行單位按照修剪標準作業規範辦理，並提出修剪計畫，且工作人員都必須持有相關修剪技能證照，才能執行修剪作業；另外，修剪過程中，會有專業監看人員從旁督導並記錄，使行道樹修剪兼顧樹形景觀，並符合減災目的。

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