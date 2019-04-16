〈中部〉台中市大甲鐵砧山活化 4年4期整治

2019-04-16

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌向交通部觀光局爭取兩億元經費，去年起分四年四期進行鐵砧山活化工程，農委會並編列一、二期經費共兩千七百萬元整治鐵砧山崩塌地，蔡其昌昨邀東勢林管處長蕭崇仁、台中市風景區管理所長廖偉志、市議員施志昌及頂店社區發展協會理事長周素環等人視察，期盼讓鐵砧山風華再現，讓遊客玩得更安心。

蔡其昌爭取到2億經費改善

鐵砧山北側因坡頂缺乏完善排水系統，豪雨後常因溢流造成崩塌，林務局編列第一期一千五百萬元經費整治坡頂截排水系統，並於坡面施建鐵框護坡（高六十公尺、高六公尺）及箱籠護坡三座（長一百八十二公尺、高四公尺）及撒草籽植生改善，共復育崩塌地四千兩百平方公尺，經立法院副院長蔡其昌建議，再編列第二期預算一千兩百萬元，持續改善北側崩塌問題。

蔡其昌表示，鐵砧山北側崩塌問題必須儘速處理，林務局投入第一期一千五百萬元、第二期一千兩百萬元辦理整治，台中市風管所則運用觀光局補助第一期活化預算兩千八百萬元，整治中正公園坡頂排水系統，透過第一期工程整治後，北面崩塌情形便能得到初部舒緩，保障遊客安全。

結合在地特色 重現鐵砧山風華

蔡其昌表示，鐵砧山是大甲人心中充滿回憶的景點，未來四期活化工程，包括鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善、劍井遊憩區暨門戶入口改善、挑戰型自行車道、三軍公園綠地開放暨周邊動線改善，以及海岸大草原景觀區完成後，結合在地觀光特色，必定能讓鐵砧山風華再現。

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