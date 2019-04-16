〈中部〉斥資3.9億 台中市鐵道綠廊潭心計畫動工

2019-04-16

〔記者歐素美／台中報導〕「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」昨天舉行動工典禮，工程總經費三．九億元，經立委洪慈庸爭取納入前瞻計畫，中央補助二．五億多元，將建置潭心自行車道、人行道及綠美化廣場，預計明年六月底完工。

預計明年6月底完工

台鐵管理局副局長馮輝昇表示，潭心計畫是中央、地方合作的重要工程，透過綠廊帶動周邊商機及沿線多元發展，允諾將儘量協助滿足地方停車等需求，互利共好。

利用台鐵豐原至潭子鐵道闢建

市府建設局長陳大田指出，潭心計畫是利用豐原火車站至潭子火車站鐵道廊帶，加以建設及綠美化，總長九．九公里，平均寬度十一公尺，期望串聯鐵道東西兩側空間，提供市民更友善、舒適寬廣的綠地休憩空間，同時將優化潭子區公所前原有公園、重塑潭子國小圍牆與正門、興建橫跨省道串聯鐵道綠廊與潭雅神自行車道的自行車天橋。

建設局表示，鐵道綠廊利用鐵路高架化後騰空的空間綠美化，並採用低環境衝擊的雨水回收再利用系統，降低表面逕流、提高生物多樣性，達到調節都市氣候成效。

副市長楊瓊瓔說，鐵道綠廊與台三線及沿線各車站站體串聯，可扮演新都市帶狀發展核心，縫合鐵道兩側空間紋理，加速都市軸線翻轉，長期而言可提升居民空氣品質，改善基地周遭環境，帶給豐原及潭子區更美好的生活環境。

立委洪慈庸表示，當選後就積極爭取並邀請中央單位會勘，成功爭取「鐵道綠廊潭心計畫」納入前瞻基礎計畫，未來將可整合區域周邊公共設施，發揮交通區位競爭優勢，並強化潭子車站東西兩側空間串聯，進行都市縫合。

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