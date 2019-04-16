〈中部〉《彰化》等鑽轎腳秩序差 白沙屯媽「甩轎走人」

2019-04-16

〔記者陳冠備／彰化報導〕苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香，前（十四）日中午回鑾至彰化埔鹽鄉好修國小停駕，近萬信眾趕來「鑽轎腳」祈福，在學校操場排成三圈以上人龍，但隊伍實在太長，民眾推擠、插隊不斷，有高齡長輩還跌倒，白沙屯鑾轎數度停等排隊秩序，結果插隊人更多，乾脆直接甩轎走人，現場民眾見狀也鼓掌叫好，「太有個性了！」

好修國小停駕 近萬信眾趕來

「平民天后」白沙屯媽祖前日近中午停駕好修國小司令台，睽違多年再度進來埔鹽鄉，埔鹽鄉長許文萍與不少民眾都捧花前往祈福，由於停駕時間至二點半，不少鄰近鄉鎮信眾得知，吃完午飯也驅車趕來，造成當地交通堵塞，連產業道路都停滿車輛，只為爭睹媽祖丰采。記者在場目擊，校園內最少擠進超過五千民眾準備鑽轎腳，也有近五千信徒在校外等候。

下午二點半一到，白沙屯媽祖鑾轎由轎班人員以高超技術扛下司令台，三進三出後，開始鑽轎腳儀式，排隊民眾三至四人一排，抬轎伕盡量將鑾轎打橫跨過，不過還是發生推擠，民眾不耐與人大聲爭吵，老弱長輩跌倒，白沙屯鑾轎都只能原地等待整理好秩序再繼續前進。

繞操場三圈 推擠、插隊不斷

鑾轎繞完一圈後，排隊群眾從一排四個變六、七個，甚至還有人趁隙插隊，工作人員只能不斷喊太寬！不要插隊！但是都沒有人要退讓，白沙屯鑾轎原地等了約三十秒後鑼聲突然加快，轎身前後劇烈搖晃，前方抬轎夫還差點抓不穩，最後鑾轎一個轉身直接往校門走去，還先提供校門前一群行動不便信眾鑽轎腳後才繼續趕路，留下校內一群傻眼信眾。

對於白沙屯媽祖鑾轎不給鑽就走掉行為，民眾反而沒生氣，還鼓掌叫好，有人大喊「太有個性了！」白沙屯網路電視台空拍現場畫面，表示白沙屯媽祖不給鑽轎底離開，是很罕見的，民眾留言，「越是刻意追求，就不容易得到，隨心隨緣！」。

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