〈中部〉大甲媽遶境回鑾 彰縣警局動員2979人

2019-04-16

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽祖鑾轎昨天清晨四時十四分離開彰化市，經大度橋進入台中市區，創下歷年來最快離境紀錄，彰化縣警局維持秩序的一七三一名員警盡心盡力，讓媽祖回鑾創下最少暴力打架衝突紀錄，但員警個個疲累不堪，令彰縣警察局長方仰寧不捨，決定讓所屬盡快補休、補眠，方仰寧也因勤務連續兩天過官邸而不入，直到昨天才回官邸與等候多時的母親共進早餐，以身作則讓基層欽佩。

大甲媽前晚從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路時，已是深夜十時三十分許，比往年嚴重延誤四小時，期間還傳出民眾酒醉駕車試圖衝過封鎖線遭警方壓制，大甲媽鑾轎經過大埔路、南平路口更傳出打架鬧事，警方當場逮捕四人。

縣警局統計，這次大甲媽南下遶境，彰化出動一二四八名警力，期間傳出員警、記者被打受傷，北返回鑾時加派警力，一口氣暴增至一七三一名警力，合計動員警力二九七九名，人數創下歷年最多紀錄。

大甲媽回鑾，彰縣警方從前天白天一直忙到昨天清晨四點多，幹部、員警早已疲累不堪，讓局長方仰寧不捨，體恤的讓所屬盡量補休、補眠，補充體力後再上陣，持續為維護社會治安努力。他本身也因連續坐鎮指揮，兩天過官邸而不入，讓等在官邸的八旬母親很擔心，直到昨天上午維安勤務結束，才回到官邸與母親共進早餐。

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