〈中部〉《彰化》大甲媽遶境禁炮令 回鑾彰市破功

2019-04-16

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大甲媽遶境南下進香或回鑾經過彰化縣時，沿途陣頭燃放鞭炮、煙火已比去年減少很多，多以電子炮取代，眼看禁炮令就要奏效，昨天凌晨鑾轎回鑾駐駕彰化市天后宮前卻破功了，有信徒燃放十多分鐘煙火瀑布、沖天炮與高空煙火，有民眾感慨，太不環保了，應該讓施放者繳空污稅；也有民眾直言，放的煙火比過年還熱鬧，太誇張！

昨清晨4時許離開彰化市 回鑾速度史上最快

昨天清晨四時十四分，大甲媽鑾轎回鑾創下有史以來最早離開彰化市的一次，從永樂街天后宮起駕走到大度橋離境，在優勢警力淨空開道和鎮瀾宮董事長顏清標親自扛轎壓鎮下，過程未爆發肢體推擠衝突，是史上從彰化市回鑾速度最快的一次。

但彰化縣為捍衛空品、居住安寧實施的禁炮令卻破功了！絕大多數地點晚上十點過後，就沒放鞭炮、煙火，鑾轎經過時都靜悄悄的，位在彰化市華山路與民族路口，年年都會放煙火，今年更一口氣燃放十多分鐘，被民眾在臉書揶揄，「比一○一煙火還久！」

行經華山路、民族路口 有人放炮10多分鐘

大甲媽鑾轎駐駕的天后宮，廟方遵守禁炮令改用電子炮取代。另外，鑾轎深夜起駕行經彰化市自立街一帶，曾發生民眾預先吊掛的煙火瀑布，遭消防局取締小組沒收，民眾質疑煙火瀑布施放時無聲，消防局不給放，卻讓別處施放煙火，取締作法「大小眼」。

消防局回應，取締以勸導為主，現場沒收約束民眾不要觸法，沒收的煙火瀑布會公告認領，逾期未領才會依法銷毀；取締小組因人手有限，一路跟在鑾轎附近，還需確認施放者身分，才能依法開單舉發，如果事後有人舉發、消防局也能確認身分，亦可開罰。

宣導有效 今年扣留、沒入總量比去年少

為了宣導禁炮令，消防局動員義消婦宣和支援警力加強勸導，共開立宣導單七十八張，扣留三件、沒入二件，扣留與沒入總量四五點二公斤，相較於去年遶境期間開立十四張宣導單、扣留五件、沒入二件，扣留與沒入總量七十三公斤，顯示宣導有效。

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