〈南部〉後壁高中圍牆彩繪 在地特色入畫

2019-04-15

〔記者王涵平／後壁報導〕傳遞鄉土情感與希望，後壁高中廣告設計二年級學子昨日完成廿多公尺的彩繪牆，可望成為台一線新興熱門打卡地點。

由南市教師會、南市教育產業工會主辦的「Eureka！Fun藝術活動」系列活動之一「校園地景彩繪」，以兩天的時間在後壁高中舉行，二○一九Eureka！fun藝術的前身為台南國際兒童電影節，迄今已舉辦第四屆。

後壁高中廣設多媒科主任廖翠筠表示，平時培養學生「生活即美」概念，由課堂跨越到戶外彩繪，從發想、製圖、刷洗牆面、上底漆、上色等活動過程一路走來，對學生而言，不但是能力與素養的培養展現，更是一次公共藝術的實踐成果。

藉由彩繪空間，記錄本地生活素材、回饋鄉土，成為未來歷史的一部分，彩繪活動是孩子與家鄉風土一起創造的城市記憶。

學生設計五幅以上作品，彩繪於鄰近台一線校舍外的通道牆面。作品主題由牆面後的宿舍做發想，以生活、戀愛、家居、遊憩等元素，搭配後壁區特產稻米、蘭花、黃家古厝作為彩繪地景的軸線，分別有寫實、卡通、漫畫、3D、透視等手法的運用。

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