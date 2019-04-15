〈南部〉台南環局引進小型掃街車 打掃添利器

2019-04-15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局最近引進三輛迷你的小型掃街車，執行市區巷道、公園周邊道路的小型垃圾及樹葉清掃，以彌補大型掃街車無法清掃的死角。由於車上有冷氣，夏天掃街不再那麼難受，工作效率大增，環保局估計大約是人力清掃的三．五倍能量。

擔任駕駛的清潔人員表示，以前沿路徒步掃街相當辛苦，清掃距離也有限，小型掃街車引進後，可以掃很長的距離，工作效率大增，而且坐在車上又有冷氣吹，大熱天掃街也不再那麼難受。遇到落葉時節，最難掃的行道樹小葉欖仁樹的細小落葉，也能掃得很乾淨。

環保局表示，一台小型掃街車約二百廿萬元，目前東區、中西安平區及永康區各配置一輛，執行掃街任務以一至二人一組作業，每次清掃長度約在廿至廿五公里，目前每小時約可掃五公里。

環保局表示，小型清掃機具則可清掃市區巷道、慢車道、人行道、公園周邊道路的砂石、樹葉、小型垃圾，彌補大型掃街車無法清掃的死角。

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