〈南部〉高雄左營地下道封閉 後天起填平

2019-04-15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕左營地下道昨進行封閉，水利局將於四月十七日動工，由於回填高度達七公尺，地下道填平與拆除陸橋不同，預定五月底前開放通車。

水利局為考量安全性需分層澆置，待材料達一定強度及凝固後，才可進行下一層澆置，將力拚盡早開放通車，預定五月底前開放第一階段臨時通車，讓交通影響降至最低。

由於鼓山區中華路段每日尖峰時間車流量大，市府規劃三條交通動線，包括明誠四路至翠華路或九如四路；中華一路←→翠華陸橋←→翠華路←→翠峰路（勝利路）←→城峰路←→左營大路；還有華榮路←→翠華路←→翠峰路↑↓城峰路↑↓左營大路。

此外，公車受影響路線為中華幹線205、紅35及8043，改道行駛美明路←→馬卡道路←→逢甲路←→九如四路，受影響為明誠中學站，請民眾改步行至中華一路西側的美明路上明誠中學（美明站）候車，其餘站不受影響，可利用高雄iBus app掌握到站時間。

水利局為減低交通衝擊，施工期間加派人力疏導交通，呼籲民眾依改道指引告示牌，改走周邊替代道路，並依照臨時指示標誌通行，避開施工壅塞路段。

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