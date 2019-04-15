〈南部〉高雄52農村成果展 阿蓮「鴨箱寶」很吸客

2019-04-15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市有五十二個農村再生社區，農業局昨以小農市集展現成果，也宣告今年將投入四千萬元，推動四大產業軸線，結合二十個農村社區，創造農業經濟三億元。

將投入4千萬 估創3億綠經濟

農業局昨舉辦農村社區成果展，在地特色美食、傳統工藝文化亮眼，旗山南勝社區以龍眼木做成餐具，甲仙大田社區推出防蚊香磚，旗山糖廠社區以香蕉取纖做成環保杯袋，阿蓮崙港社區帶來「鴨箱寶」，親子體驗傳統趕鴨趣味十足。

最受矚目的是，美濃區精功社區是當年從中國雲南及滇緬地區撤退來台的軍人和人民，保留四國、九個民族文化，從火把節到潑水節、目瑙縱歌到長街宴，展現滇緬文化的異國民族風情。

92件計畫 推動四大產業軸線

農業局今年爭取到四千萬元，將推動四大產業軸線，包括高屏溪沿線、惡地台二八及高三八線、綠鑽石漁港線、桃源產業線，結合二十個農村社區，總共九十二件計畫，發展農村觀光旅遊。

其中綠鑽石軸線以興達、彌陀漁港為主，串聯永安石斑魚文化節，將沿海地區農漁產業廊道，打造為綠鑽石產業；高屏溪沿線主打山澗泉樂，結合旗山糖廠創新博覽園區、大樹鳳梨罐頭故事館等，搭配大樹鳳荔、杉林瓜瓜節。

此外，農業局爭取到六十七萬元，將投入六龜新發社區農村再生，其中四十萬元推動山茶產業，包括製茶技藝、茶藝課程，發揚六龜獨特台灣原生山茶文化。農業局預估整體計畫可吸引三百多名青年留農或返農，改善五百多公頃農村環境品質，帶動十多萬人次農村旅遊人潮。

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