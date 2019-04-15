〈南部〉歌手接力飆唱 屏東上萬粉絲同嗨

2019-04-15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕二○一九屏東三大日音樂節昨晚最終場，以「文青唱歌不啪呆」為主題，由許書豪、蕭秉治及產後首演的「娃娃」魏如萱、天生歌姬A-Lin接力演出，超強卡司吸引萬人搖滾同嗨。

天生歌姬A-Lin壓軸

許書豪以親自作詞作曲的「別再叫我哥」唱出暖男心情，蕭秉治則深情演唱「我還是愛著你」、「我好想好想你」等歌曲；魏如萱現場演唱「一起去旅行」、「你啊你啊」等六首經典歌曲，讓歌迷直呼過癮；擔任壓軸的A-Lin則以「大大的擁抱」、「有一種悲傷」等金曲，帶著粉絲一起嗨。

屏東縣府前年在屏東縣立體育館前廣場舉辦MV音樂會，讓許多人念念不忘，去年擴大規模舉辦「屏東三大日音樂節」，希望在「春天的時候挑選好日子連聽三天好音樂」。

今年屏東三大日音樂節邁入第二屆，以復古、搖滾、文青為主題，十二日金曲歌后萬芳與屏東縣長潘孟安同台飆歌，十三日首度在屏東開唱的楊乃文壓軸登場，昨晚魏如萱及A-Lin接力演唱，連續三天讓歌迷如癡如醉。

縣府統計，今年屏東三大日音樂節首日約有六千人湧入、次日有八千五百人、昨破萬人次，比去年略成長。

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