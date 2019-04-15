〈南部〉漫遊關山小鎮 吃喝玩樂全包

2019-04-15

〔記者陳賢義／台東報導〕觀光局力推小鎮漫遊，祭出春遊補助，今年主場移師到台東縣關山鎮，來遊旅客只要投宿，不僅有機會獲得品質優良的關山米，還能以加價方式體驗各項課程，米國學校的大碗公美食、搓洗愛玉製甜品，還有DIY製作艾草條等，吃喝玩樂一手包，活動時間自即日起到五月底止，預計開放六百位名額。

5月底止 投宿有機會獲關山米

關山鎮農會表示，花東五個鄉鎮農會近年來聯合規劃「花東米其鄰」活動，期盼以團體模式進行整體行銷活動，今年主場地移師到台東關山，主辦單位推出「關山主題月」，活動時間從即日起到五月底，預計開放六百位名額，只要選擇入住關山小鎮，即可向店家索取「關山主題月活動集章卡」。遊客不只有機會免費獲得「關山米」，還能以加價方式體驗各項課程。

體驗製米、洗愛玉、作艾草條

前往關山鎮親水休閒農業區的食、行、樂、購等近五十家消費進行集章，只要集滿三個店章，就可到關山鎮農會「米國學校」兌換一份價值二五○元的製米體驗；其次，想要體驗包括蜂王乳體驗、大碗公、彩繪3D米寶寶、洗愛玉、豆腐乳製作、擂茶、艾草條製作等的民眾，則需再加價八十元至兩百元不等。關出鎮農會表示，春季旅遊休閒「必選」選擇，當然是要來趟關山體驗農遊的樂趣。

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