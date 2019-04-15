〈台北都會〉北市租用爬梯機 長照身分每月最高補助4千

2019-04-15

〔記者蔡思培／台北報導〕許多老人常因身體機能退化問題，在爬樓梯、出入家門時感到吃力、困難，台北市政府社會局與多家爬梯機廠商簽約合作，提供具長照身分者每月租金最高四千元補助。

市府17台爬梯機供租借

北市許多老舊公寓沒有電梯等無障礙設施，讓高齡長輩、身心障礙者出入時遇到困難，市面上爬梯機自費月租約在四千五百到六千元之間。

社會局與五家爬梯機廠商簽訂特約合作，提供爬梯機租賃服務，民眾可依需求選擇日租或月租爬梯機。社會局也提供取得長照資格者相關補助，每月租金最高補助四千元、單趟專人操作服務最高補助七百元。

社會局身心障礙者福利科科長林玟漪表示，長照二．○希望除了輔具的購買，還可以提供租賃方式。她說，部分有就醫需求、要洗腎的民眾，可能因行動不便，每週要使用爬梯機兩到三次，此外，有些剛出院的病人在回家、回診時，也需要爬梯機的幫助。

林玟漪表示，目前台北市政府有十七台爬梯機，如果民眾等不及，市府也有與其他單位合作，民眾可向分別擁有十五台、四台爬梯機的伊甸基金會、行無礙資源推廣協會租借。

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