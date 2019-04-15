〈台北都會〉北市湖田國小拚招生 轉型實驗學校

2019-04-15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市「最高學府」湖田國小，位於陽明山竹子湖地區，因人口不多，學童自然也少，新生徘徊在個位數，目前一年級新生僅剩五人，湖田國小搶上實驗教育風潮，將在八月一日轉型為實驗教育學校，前天舉辦首場招生說明會，家長提問熱烈，校方盼八月能招收到廿三人，力拚招生開出紅盤。

湖田國小校長林映杜前天率教職人員舉辦首場招生說明會，吸引不少家長帶小孩旁聽，校方安排體驗蓬萊米選種、育種，孩子玩得不亦樂乎，校方並介紹課程規劃，例如天文觀星住宿，孩子住校時，邀請天文專業教師入校講解，讓不少家長頗感興趣。

有家長關心實驗教育的主題課程如何安排規劃，也有家長提問，如何整合不同學科及實驗教育的評量方式，也有人詢問校車接送、上課時間等問題。

林映杜表示，湖田國小擁有豐富的自然生態資源，前幾年在部分課程推動實驗教學，把自然環境帶進教學，讓學生透過實作探索知識，主題鎖定在地化，愈在地才能愈國際，孩子長大後，才能將在地故事分享到國際，也從中銜接到國際教育。

林映杜說，經幾年推行與經驗累積，校內老師也熟悉實驗教育的模式，學校與老師同步轉型，今年八月一日起招收的一年級新生，全面性展開實驗課程教學，湖田將著重在操作式學習，多給孩子與家長一個教育選擇機會，他對招生樂觀有信心。

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