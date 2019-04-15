〈台北都會〉龍寶寶續入學 北市39校小一新生額滿

2019-04-15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕各校正忙於招生作業，台北市教育局公告一○八學年度國小新生分發第一階段額滿學校，共有卅九校，其中有廿九校因設籍學生數超出學校可容納人數，四月廿二日至廿六日進行優先入學資格審查，教育局表示，今天（十五日）以限時掛號寄發審查通知單，請家長多留意。

29校進行優先入學資格審查

教育局科長鍾德馨指出，一○八學年度仍是龍年寶寶入學年，因龍年出生人口多，全市國小申請增加班級多達三、四十班，額滿校數也較上一學年度增加七所學校，但一○九學年度非龍年，出生人口略微下降，各校與班級數則會調降。

教育局公告分發第一階段卅九所額滿學校，其中三民、信義、龍安、南門、志清、東新、麗湖、大屯、溪山實小及泉源實小等十校，因設籍學生數與可招生數相近，不辦理額滿學校入學資格審查。

敦化、健康、民生、博愛、新生、金華、仁愛、幸安、東門、蓬萊、景美、永建、指南、胡適、南港、明湖、潭美、麗山、南湖、士東、文昌、文化、石牌、義方國小，及國北教大附小、和平實小、國語實小、市大附小、博嘉實小共廿九校，因設籍學生數超出學校可容納人數，進行優先入學資格審查。

今限時掛號寄發審查通知單

教育局表示，今天以限時掛號寄發「新生額滿學校審查通知單」，經審查通過的學童，依設籍先後順序，優先分發入學。區公所及各額滿學校於五月七日公布入學名單，五月十五日以掛號寄發入學通知單。六月一日為新生報到日，新生至遲應於六月廿日前完成報到，逾期未報到者視同棄權，由區公所直接改分發。

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