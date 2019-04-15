〈台北都會〉《新北》中和潑水節初體驗 侯友宜：被我潑賺大錢

2019-04-15

〔記者邱書昱／新北報導〕潑掉過去的霉運！新北市中和區華新街昨天舉辦潑水節活動，新北市長侯友宜及前國民黨主席洪秀柱到場體驗。侯拿著大型水槍衝入現場，並喊話「被我潑到會賺大錢」，市民直接朝侯的身上攻擊，他也直接拿起水球反擊。

華新街是泰國、緬甸華僑聚集地，每年都舉辦潑水節活動。文化局表示，這次活動規劃以多元體驗形式，讓市民沐浴在南洋風情的過年氣氛中，一起潑水祈福，現場設置「風動石祈福區」、「八大生肖祈福區」，也有「泰刺激水戰龍船」等主題潑水區。

主辦單位也提供六千二百份免費南洋美食讓民眾品嚐，住在附近帶一歲多兒子來體驗的周姓媽媽笑說，過去就想一起來玩。

以市長身分第一次參加潑水節的侯友宜，幕僚遞給他一把水槍，侯開心「持槍」對民眾「掃射」。他說，新北市新住民人數約十萬多人，都是心中的寶貝、親密的家人，透過象徵祝福、祈福的潑水儀式，讓新住民朋友在新北市一樣有「家」的溫暖，並潑水將去年的霉運洗滌，祝福新的一年遇水則發，「被我潑到的能賺很多錢」。

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