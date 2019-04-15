〈北部〉新生國小英語村 AR教學童超愛

2019-04-15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市新生國小擁有全英語教學的國際英語村，近年更導入AR（擴充實境）教學，透過平板、手機掃描圖像，讓學生不限時間、地點學英文，提高小朋友的學習興趣。

宜縣府二○○八年在新生國小設立全縣首座國際英語村，透過機場海關、飛機機艙、醫院診所、銀行、郵局、購物商店、餐廳、韻律教室、電視攝影棚等主題區，提供全英語環境，給學生練習日常生活對話。

今年是新生國小國際英語村開村十週年，校方昨天舉辦慶祝活動，規劃多項闖關及趣味競賽，其中，由學校資訊組設計的AR教學，現場開辦體驗區，經由手機、平板體驗AR教學，成為焦點。

新生國小資訊組長林逸群說，英語村每年約有兩千名國小高年級學生入村體驗，因受限時間、場景，學習時間被壓縮，且一個老師須對多人同時教學，恐影響學習成效，校方因此利用APP設計AR實境。

學童只要持手機、平板等相機鏡頭，掃描立牌、掛軸或特定場景，畫面就會跳出外師教學，再依照對話回答螢幕中的外師問題，擁有極高互動性。

林逸群強調，AR技術越趨成熟，以新生國小英語村為例，全村九個主題區設計四十五個擴充實境場景，且新型態的教學方法激起學童好奇心，對於專注力、學習效率都有幫助。

到校體驗的家長莊志烽說，小朋友練英文最怕專注力不足，AR有雙向式互動學習，又結合最受小朋友喜愛的3C產品，課程有趣，較容易吸引孩子目光。

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