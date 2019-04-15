〈北部〉催生花蓮共融公園 議員辦論壇

2019-04-15

〔記者王錦義／花蓮報導〕近年來掀起公園改建、新建熱潮，推出有別於過去制式紅黃藍三原色的低矮塑化組合遊具，這股風氣現在也吹到花蓮，縣議員楊華美邀請專家及民眾舉行共融公園論壇，希望以公私協力方式讓各種身體狀態與年齡的民眾，都能享有平等的公共空間使用權、遊戲權。

楊華美︰將結合其他議員提案

楊華美說，透過舉辦論壇，縣府、地方民眾及議員都有共識要推動花蓮的共融公園，她將結合其他議員一起在縣議會提案，要求縣府針對改建共融公園的地點做評估，未來公園考評將納入共融遊戲設施項目，期待能讓地方政府重視公園共融性，不只是照顧身心障礙者，也因應高齡化社會的來臨。

楊華美說，她曾到台北市舞蝶共融公園參訪，看見整體規劃對身障者的細心體貼，例如沙坑中間有平路能讓輪椅通行，方便抵達適合輪椅族玩的沙桌；輪椅鞦韆讓坐娃娃車的幼兒、輪椅族都能享受盪鞦韆的樂趣；而目前花蓮新建了二座特色公園，分別在進豐營區和瑞美路，已擺脫過去制式傳統罐頭遊具，未來可更朝共融公園邁進。

身心障礙童的家長吳明通說，自己的孩子出入都需使用輪椅，花蓮絕大多數的公園都沒有無障礙設計、共融遊具，帶孩子到公園別說是遊戲，連怎麼進去都是個難題，目前只能帶孩子到朋友家使用私人的輪椅鞦韆，期待花蓮的公園能改善，讓特殊兒有機會和一般的孩子、長者同樂，增進互相認識與理解。

楊華美與民享里辦公處、行政院東部聯合服務中心合辦「挺美講堂：社區公園改建成共融公園行不行？」論壇，邀請花蓮身障兒童家長吳明通、還我特色公園行動聯盟、台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁與談，縣議員魏嘉彥、林宗昆、花蓮縣自立生活協會、台灣兒童發展早期療育協會花蓮辦事處等都到場共思社區公園改建成共融公園的必要性與可能性。

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