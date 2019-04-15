〈北部〉芎林、五峰、湖口 竹客減班有解

2019-04-15

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣芎林、五峰及湖口等鄉民眾反映，新竹客運減班，造成不便，通勤學生受影響最大。

恢復或調整班車 以縮短候車時間

交通部公路總局新竹區監理所表示，經與新竹客運協調，以恢復或調整班車時間的方式，縮短候車時間，減少影響。

縣府交通旅遊處長游志祥表示，經了解，新竹客運配合工時規定，但司機招募不易，人力調度有困難，不得已減班，但為保障學生搭車的需求，建請新竹區監理所把關申請減班的審核。

新竹縣議員鄭昱芸表示，客運減班除影響民眾權益，又未能減少碳排放量，也妨礙觀光發展。她已邀請縣府和新竹客運廿五日在芎林鄉公所說明。縣議員張益生也接獲鄉親抱怨，五峰鄉學生放學後須苦等一個半小時才能搭車回家。

新竹市監理站站長朱詩蘅表示，已邀集新竹客運召開協調會，以恢復、調整班車時間或調整鄰班路線的方式因應。

社區巴士路線 監理站盼縣府整合

新竹市監理站表示，部分地區新竹客運與免費社區巴士路線重疊，希望縣府整合公車資源，讓兩者在時間上無縫接軌，避免浪費資源。

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