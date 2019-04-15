〈北部〉竹縣賞螢 內灣、峨眉、北埔都看得到

2019-04-15

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕著名的新竹縣內灣螢火蟲季預計十七日開跑，適逢內灣商圈廿周年，搭配系列體驗活動；峨眉鄉藤坪親水公園賞桐步道與北埔鄉大湖地區則同時在廿七日舉辦賞螢活動。

內灣形象商圈發展協會理事長温慧玲表示，螢火蟲出現的極大期是晚上七點到八點，下過雨更容易見到。賞螢地點離內灣火車站不到十分鐘路程的東窩馬武督道路，活動期間交通管制。

除了螢火蟲定點解說服務，內灣形象商圈發展協會設計野薑花粽子、蛋捲與絹印筆袋、手工筆記本等DIY體驗活動。

峨眉鄉七星村的藤坪親水公園賞桐步道，位於竹四十一線六公里處的藤坪石子溪附近，每年結合桐花祭與賞螢，廿七日下午三點起，有賞桐花、品東方美人茶與賞螢、螢火蟲生態解說等活動，詳情可上鄉公所官網查詢。

北埔鄉舉辦健走大湖螢火蟲生態之旅，分別是四月廿七、廿八日及五月四、五日的下午五點到九點，從北埔六塘休閒谷步行出發，經伯公廟、好漢坡、日落亭到螢火蟲培育區，全程來回約二點七公里，採總量管制，民眾可到臉書社團「北埔六塘石柿餅–落羽松」查詢。

峨眉湖光村 看見蛇吞鱔

此外，新竹縣峨眉鄉湖光村無負擔農場推動有機農業十年有成，罕見動、植物驚喜出現，生態越來越豐富多樣，最近夜間觀察時還記錄到雨傘節活吞黃鱔的景象。

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