〈北部〉2020台灣設計展 竹市共同主辦

2019-04-15

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕經濟部工業局評選，新竹市取得2020台灣設計展共同主辦權，預計以新竹公園為主展場，並設計系列展場、各式體驗學習活動，讓展覽能量擴及整個城市，引入創意人才與設計新思維，期盼新竹市產業進入「設計驅動創新」的新階段。

林智堅期許帶動產業升級

市府表示，另有雲林、宜蘭等地爭取主辦權，新竹市因為新竹公園與動物園的設計與規劃，獲評審委員青睞，脫穎而出。

新竹市長林智堅說，台灣設計展十六年來累積參觀人數超過六百萬人次，成為全台設計師的交流平台，彼此激盪出更多新想法，並促進地方老舊建築活化，如屏東將老糖廠活化作為展區，也開啟設計導入產業的模式，帶動地方產業加值與升級。

預計以新竹公園為主展場

2020台灣設計展預計以新竹公園為主展場，初步規劃策展的主題包括城市、循環、生活、永續、旅遊、工藝、食物、科技等，並有相應的學習體驗活動，連結在地，帶出專屬新竹特色的設計。

此外，也將規劃特色主題活動，向外延伸到整個城市，包括東門市場及將軍村圖書資訊園區，透過風味食堂及青年講堂等方式，串聯工作營、設計體驗、學習探索、親子共遊與舊街區活動，提升新竹市能見度。

由於新竹市有高科技產業聚落，2020台灣設計展也將協同新竹科學園區、工研院、國家實驗室提供技術與協助，推動科技與設計媒合論壇，提升產業技術與應用層面，促進產業進入「設計驅動創新」的新階段，提升產業能量。

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