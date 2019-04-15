〈北部〉反納骨塔 頭份上興里擬成立自救會

2019-04-15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市私立慕恩納骨塔（原寶恩塔）鄰近醫院、大型社區，多年來因地方反彈而未啟用，但近來有居民向本報投訴稱工程「死灰復燃」，里民們質疑建築執照、使用執照、聯外道路取得未經合法程序，且苗栗縣政府及業者皆未與居民溝通就重啟，昨召開里民大會，擬成立自救會抗爭要求停工。

24年前曾擋下 居民憂衝擊生活

上興里長陳仁成表示，該納骨塔廿四年前興建時即遭居民反彈，甚至爆發流血衝突，好不容易才擋下該案，但去年起有民眾發現納骨塔工程重啟，由於鄰近醫院、學校、社區、水源保護區，再加上聯外道路窄小，若完工啟用將嚴重衝擊居民生活。有民眾痛批苗縣府包庇財團，號召成立自救會，將抗爭到底。

為業者權益 縣府︰依舊法執行

苗縣府民政處長彭基山表示，該納骨塔於一九九一年獲准進行興辦事業計畫，一九九四年取得建照、二○○四年取得使照，二○○五年公告苗栗縣殯葬自治管理條例，但於此之前興辦的殯葬設施仍須依照舊法執行，保障業者權益。

強調回饋較優 業者盼理性溝通

納骨塔業者、苗栗縣議員鄭聚然則反控，部分居民為私利想強行販售土地才造謠並要脅抗爭，鄭強調，興辦事業及後續建造都合法，未來也將提供優於公立的回饋措施給當地，盼民眾理性溝通，「否則誰還敢來頭份做生意。」

苗栗縣議員張淑芬、黎煥強、温宜靜、陳光軒、曾玟學昨則皆出席里民大會。曾玟學指出，民政處依舊法予以核定，既不符自治條例規範，也不符合國家對殯葬設施距離限制，呼籲苗縣府應以有明確限制的新法作為標準。

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