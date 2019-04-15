〈北部〉桃園慈護宮文昌法會 600考生祈願包中

2019-04-15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕祀奉天上聖母（媽祖）的「桃園慈護宮」，同時也供奉觀世音菩薩、文昌帝君等神祇，廟方昨天舉辦年度文昌大法會，吸引六百餘名考生參加，由法師帶領開誦經文，祈願考試順利，考生與家長們將大殿、廟埕擠得水洩不通，廟方也準備了意味「包中、包你高中」的包子、粽子等文昌禮，為考生加油。

慈護宮舉辦文昌法會已有十餘年，今年照例請來法師遵循古禮科儀，為考生祈求智慧光明。慈護宮主委吳正宗表示，文昌大法會一個月前開始報名，吸引許多家長為孩子登記參加，昨天法會開始前，還有家長要現場報名。

吳正宗說，考季到來，廟方舉辦文昌大法會，同時也為考生準備智慧金、平安符、文昌筆、包子、粽子等備品，還有象徵勤快的芹菜、象徵聰明的青蔥、象徵好彩頭的白蘿蔔以及象徵「凍蒜（中選）」的蒜頭，為莘莘學子祈求能金榜題名、考試順利。

另方面，農曆三月廿三日（廿七日）是媽祖誕辰，廟方將於農曆三月十五日（十九日）起舉辦為期十天的「天上聖母聖誕文化節」系列活動，邀請民眾參加。

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