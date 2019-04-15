〈北部〉國中棒球聯賽 桃園包辦冠、季軍

2019-04-15

〔記者李容萍／桃園報導〕教育部一○七學年度棒球聯賽國中硬式組，昨在嘉義縣立棒球場舉行的冠軍賽，由桃園市新明國中出戰新竹縣關西國中，雙方鏖戰到延長賽第八局，最終新明國中以五比一擊敗關西國中奪冠，成為廿年來首度完成二連霸的隊伍；另，桃市仁和國中也獲得季軍、創下隊史最佳紀錄。市長鄭文燦大讚兩隊選手表現出色，將發出獎勵金共三七四萬元，鼓勵選手更上層樓。

20年首見 新明國中完成二連霸

新明國中曾於九十四、九十八、一○六學年度教育部棒球聯賽國中硬式組封王，今年再度參加，從縣市預賽一三四隊到全國賽五十七隊中一路晉級，每一場都全力以赴，力拚二連霸，預賽首場以十四比○橫掃苗栗頭屋國中，再擊敗高雄忠孝國中及台東桃源國中，八強賽打敗桃園龜山國中，四強賽勝高雄橋頭國中，準決賽與台中中山國中一路廝殺，靠著對手再見暴投闖入決賽，對上竹縣關西國中爭冠。

冠軍賽昨登場，三局上新明國中黃保羅靠著保送上壘，下一棒曾子祐擊出安打，再靠著連續保送以一比○領先；關西國中在六局下靠著安打及犧牲觸擊取分、追平為一比一；新明國中在六局上及七局上靠著保送及安打攻佔得點圈，可惜都以殘壘收場；七局下新明國中換上後援投手林勁豪飆出三次三振。雙方正規七局戰成平手後進入延長賽，新明國中八局上以犧牲觸擊形成滿壘，隨後靠著觸身球與李俊漢的三壘安打將比數拉開，終場就以五比一擊敗關西國中，蟬聯冠軍也奪下隊史第四座冠軍。

仁和國中獲得隊史最佳成績

仁和國中也是奮力拚戰，季軍賽靠著先發投手林孟佶投滿一百球強制退場，率隊以六比四擊敗台中市中山國中，獲得隊史在聯賽最佳成績的季軍。

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