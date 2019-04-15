〈中部〉蔡其昌牽線 會計師聯合會做公益

2019-04-15

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌牽線中華民國會計師全國聯合會，昨天分別捐贈一百四十包、共兩百八十公斤白米，給台中市同馨關懷慈善會及外埔區土城社區關懷據點，嘉惠弱勢民眾及老人；蔡其昌表示，公益需要跨界整合，不同單位的角度、功能及性質或許不同，但大家的目標相同，就是幫助需要的人。

蔡其昌最近幾年都與中華民國會計師全國聯合會合作，除在十二月辦理冬令救濟外，並協助尋找需要的人，將會計師公會的善心物資發送出去；台中市同馨關懷慈善會長期做社區關懷，與蔡其昌配合也很久。這次經蔡其昌牽線，中華民國會計師全國聯合會捐贈白米，由台中市同馨關懷慈善會代為發送給弱勢民眾；同時也捐贈給外埔土城社區關懷據點，作為老人供餐使用。

蔡其昌說，大家做得非常開心，因為「做善事才是富裕的人」，「有春（剩）才可以分享給別人」，鼓勵大家一起做公益。

台中市同馨關懷慈善會是由張清耀創立，有卅年歷史。張清耀說，當時十多位后里區中小企業主發願要做社區慈善，目前會員已有四百多人，每人每月繳交三百元會費，秉持「救急不救窮」的宗旨，現金幫助大安、大甲、外埔、后里、豐原及清水區有急難的弱勢民眾，每月三千元，每案持續一年，將會員的捐款全部用於慈善。

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