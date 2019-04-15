〈中部〉學童寫生賽得獎作品 台中市港藝中心展出

2019-04-15

〔記者歐素美／台中報導〕台中港中區扶輪社學童寫生比賽得獎作品，昨起至四月廿八日在港區藝術中心展出；這項比賽以港區藝術中心為寫生地點，從參選的上千件作品中，評選出一百廿件優秀作品展出，民眾透過入選作品可以看到小小藝術家眼中，港區藝術中心的不同風情。

台中港中區扶輪社學童寫生比賽昨舉行頒獎典禮，港區藝術中心主任徐佩鈴、副議長顏莉敏、國際扶輪三四六一地區總監張光雄、台中港中區扶輪社社長蔡棟材皆出席。

徐佩鈴表示，台中港中區扶輪社積極推動文藝饗宴，為提升兒童生活美學的精神內涵，舉辦寫生比賽，今年已邁入第十一年；並恭喜得獎小朋友，未來都能處在有趣、有愛、有品味的高文明生活。

台中港中區扶輪社學童寫生比賽今年三月廿四日在港區藝術中心戶外園區舉行，分成國小高年級組、中年級組、低年級組及學前兒童組四組，學童作畫對象就是美麗的港區藝術中心，學前組冠軍為馬丁幼兒園陳萱語、低年級組冠軍竹林國小劉宸右、中年級組冠軍文光國小林琝庭、高年級組冠軍清水國小黃歆雅。

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