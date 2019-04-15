〈中部〉台中市防汛道路新設路燈基座突路面 民憂成路障

2019-04-15

〔記者陳建志／烏日報導〕烏日區光明里旱溪南側一公里多的防汛道路，過去因路燈間距太遠且數量太少照明不足，經地方爭取，市府近來施工，連同北側防汛道路增設四十多盞路燈，沒想到民眾運動經過發現，新設的路燈基座竟突出路面三、四十公分，成為路障，擔憂汽機車經過一不小心就會撞上基座，要求市府趕緊改善。

民眾向本報投訴，烏日區光明里在旱溪兩側的防汛道路，上月開始施做路燈基座，但基座突出直接設在路面上，因兩處防汛道路通行車輛不少，擔心一不小心就會撞上基座受傷，設計太危險。

烏日光明里長賴信忠表示，旱溪南側防汛道路過去全長一公里多，每一百公尺才設置一座路燈，因間距太遠照明不佳，民眾希望能增設路燈，市府近來施工設置，卻接連接獲民眾反映基座突出路面，將來完工通車若發生車禍要找誰賠償；建議應該內縮，和之前設置的路燈基座在同一位置。

市議員吳瓊華指出，之前接獲民眾反映照明不夠，向市府爭取增設路燈，最近民眾確實反映路燈基座突出路面三、四十公分成為路障，因有安全疑慮，已要求市府儘速改善。

市府：將打掉內縮重做

市府建設局路燈管理科長李修齊說，議員建議在旱溪南北兩側防汛道路增設路燈，因基礎需下挖約一米，當初不想破壞原有擋土牆和護欄，才會將路燈基座往外移，日前接獲里長、議員反映已辦理會勘，決定將已施做的基座打掉並內縮到護欄內與路面平整，完成變更設計才會復工。

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