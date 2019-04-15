〈中部〉民眾越線進復育區 鹿谷賞螢美意打折

2019-04-15

〔記者謝介裕／南投報導〕 二○一九南投縣鹿谷鄉螢火蟲季本月初展開，至今已辦理四個場次，場場爆滿，不過，民眾闖越警戒線進入螢火蟲復育棲地情況迭傳，公所無奈表示，礙於沒有法令、罰則可約束，只能不斷地對民眾進行道德勸說，希望能謹記「可遠觀不可褻玩」原則，以免使得賞螢宣導復育成果的美意大打折扣。

鹿谷鄉是南投縣重要茶區，過去因茶農用藥不當，導致螢火蟲數量銳減，在公所、社區、地方團體等官民攜手同心努力下，目前螢火蟲種類已達三十種以上，約占全台六十多種螢火蟲品種的一半，復育成果之豐碩可見一斑。

今年公所安排的賞螢地點以麒麟潭、財主溪及三生緣區等三大路線為主，沿線也會拉上警戒線，提醒民眾不要越線進入復育區，以免驚擾或不慎踩踏造成螢火蟲傷亡的意外發生，但仍有極少數民眾不聽勸，有的甚至還被錄影存證上網，引發網友一陣撻伐，並要求嚴懲。

公所觀光所長李素絹指出，以往賞螢每場次人數僅二十人，去年放寬至三十人，今年則增加四倍至一百二十人，將舉辦八場次，因前兩場次大爆滿，才決定「週日場」不變，名額仍維持在一百二十人以內，但「週六場」則放寬至一百七十人，惟整個復育工作費時十年，有今天的復育成果相當不易，希望遊客應珍惜這得來不易的復育成果及資源，不要有不當的行為出現。

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