〈中部〉白沙屯媽回鑾旋風 昨駐駕鹿港

2019-04-15

〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕白沙屯媽祖遶境回鑾行程，昨天凌晨從埤頭合興宮起駕，沿彰水路經過溪湖鎮、埔鹽鄉、福興鄉、鹿港鎮，素有「粉紅超跑」之稱的旋風狂捲彰化縣，晚間駐駕鹿港鎮大慶通運公司，今天凌晨四點起駕北上。

宗教界兩大天后女神，大甲媽和白沙屯媽，昨天都在彰化縣遶境祈福，前天就差八公里的徒步距離就出現「雙媽會」，後來雖未聚首，昨天信徒透過網路發聲，高度期待兩天后相見歡，卻未能如願。

百年來，雙媽難得同一天起駕、同一天回鑾，兩隊進香隊伍一東一西在彰化縣同時北上，大甲媽遶境路線固定，白沙屯媽路線飄浮不定，從溪湖鎮一路順著員鹿路北上，經過埔鹽鄉、福興鄉及鹿港鎮前進，晚間六點五十分駐駕鹿港鎮鹿草路的「大慶通運公司」，雙后仍「王不見王」。

昨天雙方的媽祖信徒都在自己宮廟臉書平台留言，期待雙媽會相遇北彰，最後白沙屯媽祖走海線，沿台十七線往鹿港方向而去，而大甲媽維持一貫山線路線，從員林市沿八卦山脈一路北上。

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