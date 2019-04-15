〈中部〉大甲媽回鑾彰化 醉漢硬闖禁區被逮

2019-04-15

〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕大甲媽祖遶境回鑾昨天經過彰化縣，白天在北斗鎮一度出現鎮瀾宮「灰衣人」扛轎險被當成搶轎，虛驚一場，晚上警方重兵部署，較去年增加三倍警力、共一千七百三十一名警力維持秩序，由於信徒太過熱情，昨晚在彰化市的行程嚴重延誤，就在鑾轎要抵達封鎖路口時，一名吳姓男子開車經過硬要闖進封鎖區，多名警力將他制伏，並且進行酒測超標，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

較去年增加3倍警力維持秩序

昨天彰化地區從早到晚，鑾轎所到之處受到成千上萬信眾簇擁追隨，駐駕點更是萬頭攢動，彰化宛如不夜城。由於四月九日凌晨鑾轎遶境行經往年最會出事的彰化市民生地下道路段時，即使警方已預先部署有史以來最多警力的防護網終究還是「破功」，造成一名記者和四名員警掛彩，引發民眾熱議。

防再發生衝突 熱點增派警力

昨天回鑾，警方有鑑於起程發生暴力衝突，回鑾再增加警力，從原先一二八二名增加到一七三一名，一半約八○○名部署彰化市，八○○「壯士」駐守據點，又以鑾轎駐駕點、永樂街天后宮二三○名最多，其次中華路二○○名，其他分散在大埔路等市區路段，另一方面，鎮瀾宮董事長顏清標掛保證，回鑾不會再打架！

民眾熱情迎鑾轎 排長龍鑽轎腳

昨天香客、信徒一路追隨大甲媽祖，民眾沿路設香案參拜祈福，還有熱情信眾擺出沖天炮、煙火迎接鑾轎，排隊等候「鑽轎腳」人龍隨處可見，民眾「鑽」過轎腳開心不已，直呼有「鑽」有保庇。

大甲媽遶境回鑾行程，昨天凌晨從北斗奠安宮起駕沿台一線北上，行經田尾、永靖、埔心、員林、大村、花壇等鄉鎮，晚間進入彰化市 預計深夜駐駕天后宮，凌晨起駕回鑾，今天清晨離開彰化市境，從大度橋進入台中市烏日區，沒想到，昨晚因為信徒太過熱情，大甲媽鑾轎行進非常緩慢，在彰化市的行程嚴重延誤，至昨天深夜十一點半還未到達天后宮。

吳嫌酒駕又對警咆哮 訊後送辦

而昨天深夜就在鑾轎要抵達封鎖路口時，一名卅五歲的吳姓男子，開車硬要闖進封鎖區，多名警力驅前迅速將他制伏，並且對吳男進行酒測，酒測值達○．八二MG／L超標，吳男涉嫌對警方咆哮，不斷企圖掙脫，警方只好將他手腳捆綁，帶回派出所應訊。

吳男供稱，要去殯儀館送貨，警方要引導繞路，害他無法送貨，他才要闖越封鎖線，不過，一下子又改口聲稱看熱鬧，感受媽祖遶境的神威，前後說詞不一，警方訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

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