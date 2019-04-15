〈中部〉春遊草嶺地質公園 夜探火金姑

2019-04-15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕又到螢火蟲大量出沒的季節，草嶺地質公園昨天邀請燕巢地質公園生態解說專家來到草嶺參觀，為螢火蟲季暖身，滿山滿谷的螢火蟲讓大家驚豔。

雲林縣古坑鄉草嶺村擁有豐富的自然景觀資源，九二一大地震重創居民生計及休閒產業之發展，為恢復以往榮景，農委會推動生態保育為主軸的休閒旅遊，並設置「草嶺地質公園」，推動地景資源保護和環境教育，並發展地景旅遊為主體的休閒旅遊。

每年四、五月間，山區、鄉間若無污染或生態破壞，常常可見螢火蟲大量出沒，一閃一閃穿梭草叢，「賞螢」成為夜間生態旅遊熱門活動。

燕巢地質公園援剿人文協會理事長陳士文昨帶領生態解說專家及武陵農場鴛鴦老師，來到古坑草嶺山區探訪螢火蟲生態，並教大家製作螢火蟲燈籠，氣氛熱絡。

草嶺繪本飯店業者蘇俊豪表示，草嶺可觀賞螢火蟲區域包括青山坪外飛山、水簾洞、幽情谷、蓬萊瀑布步道，都是螢火蟲棲地。

古坑賞螢點逾20個

蘇俊豪說，古坑地區賞螢地點超過廿個，除了草嶺外，華山的山豬湖、桂林、樟湖等地都有，幾乎沿路上山都有機會看見螢火蟲，還能喝到在地生長道地的台灣咖啡，不過要提醒大家，勿捕捉螢火蟲，也不要喧鬧和遺留垃圾，破壞螢火蟲生態環境，共同維護珍貴的生態資源。

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