〈南部〉《台南》農產加值打樣中心 助小農加工

2019-04-14

〔記者吳俊鋒／新化報導〕為協助小農解決加工困境，穩定生產與銷售，台南區農業改良場昨配合行政院農業委員會的政策，成立「農產加值打樣中心」，提供相關初級設備的使用，還有技術的輔導、諮詢，以提升競爭力；今年底前申請，服務都免費。

年底前申請 免費服務

農委會在台南、台中、台東、高雄、花蓮等農改場，以及農業試驗所等六個地方，推動設置農產加值打樣中心，昨透過視訊連線，聯合啟用，台南場由副主委陳駿季、市長黃偉哲等各界貴賓共同揭牌。

台南農改場場長鄭榮瑞指出，政府推動農村六級產業化發展，雖然願意投入的農民增加，但普遍缺乏適合的加工環境、加工設備，以及食品衛生安全觀念等，因此成立打樣中心，為在地農民服務，創造產品價值，促進農產加工產品產業化發展。

鄭榮瑞說，台南農改場將協助雲嘉南地區農民運用在地農產原物料，以「食品良好衛生規範準則」精神，規劃加工平台，提供初級農產加工技術輔導，讓有意願的農友親自實務操作。

該中心的服務包含乾燥、碾製、焙炒與粉碎的實驗型加工設備打樣測試，如鳳梨果乾、芭樂果乾、薑黃粉、玄米茶、玉米棒與糙米脆餅等，評估其加值產品上市的品項、投資成本與設備選擇。

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