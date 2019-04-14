〈南部〉台南管樂藝術季 千人踩街開鑼

2019-04-14

〔記者吳俊鋒／新化報導〕時間長達三個半月的台南市管樂藝術季，昨在新化區以大型踩街精采揭幕，接力遊行、表演的九組團隊，包含小學與國、高中生的樂旗隊，以及老少合作的宋江陣，還有成員涵蓋陸、海、空三軍的軍樂，陣容堅強，沿途圍觀的民眾都熱情喝采，為今年活動帶來首波高潮。

邀40團隊交流 活動持續至7月底

台南市管樂藝術季邁入第五屆，昨天開幕後，活動將持續至七月二十八日。今年邀請四十組團體，隊數為歷來之最，來自國內各地的管樂菁英齊聚交流。

本屆藝術季共安排二十八場表演節目，大多在新化演藝廳，到六月底為止還有十九場；而今天的首演，由景美女中管樂隊擔綱。

歸仁文化中心的表演則是從七月七日起，安排六場；新營文化中心有一場，在五月十八日；台南文化中心也有一場，為七月二十日的亞太管樂節理事會議歡迎音樂會。

這二十八場表演節目，除了台南文化中心需購票入場外，新化演藝廳、歸仁文化中心、新營文化中心等，皆為免費索票。

9團隊遊行 新化國小樂旗隊打頭陣

昨天的踩街活動，各隊伍在新化區武德殿前集結，老師傅帶領大目降囡仔宋江陣暖場表演，下午三點準時出發、遊行。

今年遊行由地主新化國小樂旗隊打頭陣，大目降囡仔宋江陣壓軸，各地前來參演的隊伍包含三信家商樂旗隊、高雄高商樂旗隊、東石國中樂旗隊、景美女中管樂隊，以及空軍官校軍樂隊、中正預校樂旗隊，還有中正預校鼓號樂隊校友團等，都相當知名。

九組踩街團隊多達近千人，聲勢浩大，東石國中就動員了逾兩百名學生；而到場的中正預校校友團，現役與退伍的軍官都有，平均年齡四十五歲，涵蓋陸、海、空三軍，力挺台南管樂藝術季。隊伍從武德殿前出發，沿中正路老街遊行，經楊逵文學館、街役場，最後到新化國小，各團隊再展開定點表演。

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