〈南部〉《觀察筆記》磨仔心

2019-04-14

此際，陳菊的心，磨轉得更厲害了。

人家說她是新潮流的大姊頭，她說自己是高雄派的，出任總統府秘書長後，這兩流派集合於她一身，舉凡中央人事異動，被拔擢者履歷中有高雄兩字，即歸為菊系。

有的是，也有不是，她也不辯，一任時光證明。

就像高雄市長選舉一樣，明知狂瀾、大廈將傾仍力挽。這個挽字好似捲起袖子，奔波得滿面風塵。既然潦下去，有功無賞、打破要賠的襟懷總是有的，那一段，她說豁出去的人生。

現在，一樣在轉，還是做磨仔心。

她支持蔡英文，又是賴清德尊重的大姊大。蔡賴的民進黨總統提名角逐，陳菊就是協調小組成員的協調者，她的話語角度，她的每個想法，都想要在競爭者兩人中間磨出空間，可以轉得開來。

有人爭是爭，有人不爭更勝爭。為大局，她頂住橫逆，民進黨如兵臨城下的僵硬政局中，可以調兵游刃有餘的，陳菊算是其一，耐性是她的強項，這時候的時間如水，她要水磨工夫來豁然開朗！（資深記者黃明裕）

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