〈南部〉普悠瑪受害家屬追真相 劉承武鼓勵

2019-04-14

〔記者洪定宏／高雄報導〕檢察官劉承武昨天到高雄市果貿社區，為民眾進行法律諮詢服務時，普悠瑪翻車事件被害家屬董小羚前去請教。劉承武不僅從法律條文解析，也開導董小羚要堅強，不要再問「為何是我？」等影響情緒問題，他希望透過此案，提升被害者人權與公道，創造台灣應有的文明標準。

普悠瑪翻車事件於去年十月二十一日發生，至今即將滿半年，但董小羚認為尚未看到「真相」，質疑台鐵局不斷欺瞞家屬，所以拒絕接受一三二○萬元的罹難者賠償金；董小羚強調，一定要看到能夠接受的「真相」後，才願意談賠償金，且認為一三二○萬元太低。

董小羚也提出台鐵局給的「一○七年一至十一月所有ＡＴＰ隔離紀錄」資料，發現台鐵關閉ＡＴＰ（自動防護系統）的次數，從去年六月的七十八次，暴增到去年十月的一百五十九次，質疑台鐵沒有落實安全防護措施。

劉承武建議董小羚，務必尋求犯罪被害人保護協會幫助，從犯罪被害人保護法、消費者保護法、民事訴訟法、民法及相關判例等法律條文著手。

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