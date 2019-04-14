〈南部〉玉荷包1成5結果 產量40年新低

2019-04-14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市玉荷包荔枝今年因氣候異常，開花率不到三成，近來進入結果期，只剩下一成五，產量創下歷史新低，是荔枝產業四十年來最慘，且整體產期延後至少一週，預計六月初盛產，今年物以稀為貴，價格恐上漲二至三成，有錢不一定買得到。

高市荔枝種植面積超過三千三百公頃，面積及產量都是全國第一，尤以玉荷包占整體七成五，種植面積超過二千五百公頃，以大樹區約一千八百公頃最多，果肉Ｑ彈又結實、多汁，甜度可達二十度以上，甜蜜好滋味令人難忘，經濟產值高達十二億元。

今年面臨七十二年來最溫暖的冬天，造成玉荷包荔枝開花期因暖冬不冷，整體開花率不到三成，大樹區甚至一半荔枝園未開花，許多農民只能忍痛放棄，提早修剪園區枝葉，為明年重來做準備。

玉荷包近來進入結果期，部分樹枝只結少果，持續生理落果，呈現不穩定現象，尤其過去生理落果大多發生在清明節以前，今年因花期延後又天氣多變，生理落果延至清明節過後，造成整體產量只剩下一成五，若氣候狀況持續異常，今年產量恐持續下修。

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